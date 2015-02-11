Мошенники массово подменяют QR-коды на афишах и парковочных автоматах в Петербурге

При сканировании поддельных кодов ссылка ведёт на фишинговые сайты с риском потери денег.

Пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области предупредила о новой схеме мошенничества с QR-кодами. Злоумышленники наклеивают поддельные коды поверх оригинальных на афишах, парковочных автоматах, в кафе и других общественных местах.

Как отмечают в ведомстве, мошенники сохраняют логотипы и цветовое оформление оригинальных кодов, поэтому визуально отличить подделку практически невозможно. Однако при сканировании такие коды направляют на фишинговые сайты, где пользователей просят ввести конфиденциальные данные, что приводит к краже личной информации и денежных средств.

Рекомендации полиции для защиты: не сканируйте случайные QR-коды в общественных местах, всегда проверяйте ссылку перед переходом (большинство смартфонов показывает адрес сайта до открытия), внимательно осматривайте код — он должен быть напечатан на поверхности, а не наклеен сверху, для оплаты используйте только официальные приложения банков и платежных систем.

В случае обнаружения подозрительных QR-кодов или фактов мошенничества в полиции рекомендуют обращаться по телефону 102. С начала года в Петербурге уже зарегистрировано несколько десятков подобных обращений от граждан, пострадавших от действий мошенников.

Фото: Piter.TV