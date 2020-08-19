Таксист изнасиловал молодую девушку на проспекте Науки, а потом "подкинул" её до метро "Девяткино"

Полиция уже задержала предполагаемого 39-летнего насильника.

Сотрудниками полиции Калининского района Санкт-Петербурга задержан 39-летний таксист, подозреваемый в совершении преступления сексуального характера в отношении пассажирки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, 2 ноября в дежурную часть поступило заявление от 21-летней девушки, которая сообщила, что в салоне автомобиля во дворе дома 79 по проспекту Науки её изнасиловал водитель, подвезший её ранее от Владимирского проспекта. После совершения насильственного акта таксист отвез пострадавшую к станции метро "Девяткино", где высадил и скрылся.

Как отмечают в ведомстве, уже 3 ноября около 11:00 сотрудниками уголовного розыска на Бухарестской улице был задержан 39-летний подозреваемый. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 131 и частью 1 статьи 132 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

