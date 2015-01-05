"Голодная" автоледи на Renault влетела в шашлычную под Петербургом

Женщина так спешила, что перепутала педали.

В Выборге произошло необычное дорожно-транспортное происшествие: автомобиль "Renault Duster" влетел в кафе "Шашлычный двор" на Ленинградском шоссе. Инцидент произошел около 17:00, когда машина пробила стену крытой террасы заведения и остановилась между столиками.

По предварительной информации, автомобилем управляла женщина, которая, по словам очевидцев, перепутала педали тормоза и газа. В результате "Renault Duster" не только оказался внутри помещения, но и пробил проем в противоположной стене, вытолкнув наружу диван. На фотографиях с места происхождения рядом с автомобилем виден мужчина, который, предположительно, также находился в салоне в момент ДТП.

Как сообщили сотрудники заведения, в террасе в момент аварии не было посетителей, что позволило избежать человеческих жертв. Причины происшествия устанавливаются. На месте работают сотрудники ГИБДД для документальной фиксации обстоятельств инцидента и оценки ущерба.

Фото: Telegram / Выборг GO