Подростки на питбайке чуть не разбились насмерть под Петербургом

Водитель мотоцикла и его пассажир-ровесник госпитализированы в тяжелом состоянии.

Сотрудники ГИБДД Курортного района проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием несовершеннолетних, управлявших питбайком. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Всё произошло 2 ноября около 19:30 в поселке Песочный на регулируемом перекрестке Советской и Ленинградской улиц. По предварительным данным, 46-летний водитель автомобиля Chery Tiggo, поворачивая налево на Ленинградскую улицу, не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с питбайком Cayo под управлением 16-летнего учащегося.

В результате ДТП оба подростка — водитель питбайка и его 16-летний пассажир, житель Москвы, — были доставлены в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего, включая техническое состояние транспортных средств и соблюдение Правил дорожного движения всеми участниками. По факту происшествия проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Видео: ВКонтакте / vk.com/pesochnysettlement