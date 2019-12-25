В Невском районе проводится проверка по факту ДТП с 12-летним велосипедистом

Мальчик госпитализирован с черепно-мозговой травмой.

Сотрудники ГИБДД Невского района проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием несовершеннолетнего велосипедиста. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Известно, что инцидент произошел 2 ноября около 18:20 на регулируемом перекрестке улицы Бабушкина и проспекта Александровской фермы. По предварительным данным, 35-летний водитель автомобиля Chery Tiggo Pro Max, двигаясь по улице Бабушкина, совершил наезд на 12-летнего подростка, переезжавшего проезжую часть на велосипеде по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, не спешившись.

В результате ДТП несовершеннолетний с черепно-мозговой травмой был доставлен в медицинское учреждение. В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего, включая техническое состояние транспортного средства и соблюдение ПДД всеми участниками дорожного движения. По факту происхождения проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге 17-летний "художник" попал в полицию за запрещенные рисунки на историческом здании.

Фото: Piter.TV