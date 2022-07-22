В Петербурге 17-летний "художник" попал в полицию за запрещенные рисунки на историческом здании

В отношении фигуранта возбуждены уголовное дело и административное производство.

Сотрудниками полиции Центрального района Санкт-Петербурга задержан 17-летний местный житель, подозреваемый в нанесении запрещенной символики на фасад исторического здания в Апраксином переулке. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Известно, что инцидент произошел в позднее вечернее время, когда неизвестный нанес белой краской из аэрозольного баллона запрещенный символ на фасад дома №4 по Апраксину переулку, которое является объектом культурного наследия. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался 17-летний житель Санкт-Петербурга.

В отношении задержанного возбуждено административное производство по статье 20.3 КоАП РФ (пропаганда и публичное демонстрирование запрещенной символики) и уголовное дело по статье 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия). Подростку грозит значительный штраф.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области