Задержан карманник с Северного Кавказа похитивший iPhone у пассажирки возле метро "Дыбенко"

Далеко убежать 24-летний преступник не успел.

Сотрудники уголовного розыска задержали с поличным карманника, совершившего кражу мобильного телефона у пассажирки на остановке у станции метро "Дыбенко". Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел 31 октября около 19:30. Неизвестный похитил смартфон iPhone 16 стоимостью 100 тысяч рублей у 28-летней жительницы Кудрово, ожидавшей общественный транспорт. Спустя несколько минут оперативниками "карманного" отдела уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления был задержан 24-летний неработающий выходец из одной из республик Северного Кавказа, ранее судимый за кражи.

У задержанного был изъят похищенный гаджет. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ ("Кража"). Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. В настоящее время полиция проверяет его причастность к аналогичным преступлениям на территории Санкт-Петербурга.

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области