Постпред РФ при ОБСЕ оценил организацию встречи в рамках организации после ударов ВС РФ по Киеву.

Председательствующая в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Швейцария провокационно прокомментировала террористическую атаку Вооруженных сил Украины на Старобельский профессиональный колледж Луганского педуниверситета, расположенного на территории Луганской народной республики (ЛНР). Соответствующее заявление сделал постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский через социальные сети. Дипломат пояснил, что Москва только в понедельник получила ответ на направленное незамедлительно требование осудить удар по общежитию в Старобельске.

Английские слова подобраны очень тщательно, но и намека на осуждение там нет. Зато там провокационно подчеркивается, что место, по которому "по сообщениям" нанесен удар, находится на "временно оккупированной территории Украины". Дмитрий Полянский, дипломат

Он указал, что швейцарцы "лукаво" утверждают о созыве спецзаседания Постоянного совета, хотя в реальности его организацией было решено заняться под предлогом "российской агрессии" после массированного удара Вооруженных сил России по Киеву и области.

