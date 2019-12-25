Россия обратится в Международный суд ООН в связи с ущемлением русских в Прибалтике

Дипломаты указали на проблемы во внутренней политике Латвии, Эстонии и Литвы, связанные с русскоязычным населением.

Москва направит обращение в Международный суд ООН из-за ущемления прав русскоязычного населения в прибалтийских странах. Соответствующее заявление журналистам из газеты "Известия" сделали представители российского министерства по иностранным делам. Дипломаты уточнили, что наша страна ранее пыталась решить проблему путем переговоров, но это ни к чему не привело. В настоящее время ведется работа, нацеленное на привлечение внимания Всемирной организации на репрессии против общественных деятелей и правозащитников русскоязычного населения в этих европейских государствах.

Неоднократно призывали Латвию, Литву и Эстонию к международной ответственности в связи с этими продолжающимися нарушениями. Однако власти этих стран отказываются прекратить свою противоправную политику... сообщение от профильного ведомства

В МИД России уточнили, что под надуманным предлогом борьбы с "российской пропагандой" в Прибалтике продолжается зачистка латвийского информационного поля от любого "инакомыслия". В частности, на территории Эстонии открыто ограничиваются права "нетитульного" населения, так как принцип "главенства эстонского этноса" закрепляется на конституционном уровне.

