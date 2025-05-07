Россиянам рассказали о последствиях разрушения "ледника Судного дня"

Климатолог рассказала о потоке миграции из ряда российских территорий.

Разрушение ледников и глобальное потепление приведут планету к подъему уровня Мирового океана, что в конечном итоге влечет для человечества за собой проблему с нехваткой запасов пресной воды. Об этом журналистам телеканала "360.ru" рассказала отечественный климатолог Екатерина Пестрякова. Таким образом эксперт прокомментировала прессе стремительные разрушения ледника Туэйтса в Антарктиде, который многие называют "ледником Судного дня". В том случае, если природный массив не сможет выполнять свою нынешнюю барьерную функцию, то уровень Мирового океана может значительно подняться. В опасности находятся такие территории, как город Санкт-Петербург, Западная Сибирь и побережье Балтики. При этом ключевой проблемой годы спустя может стать не сам потоп, а именно вынужденная массовая миграция людей.

Среднеазиатские республики, не имеющие выхода к морю, столкнутся с настоящим кризисом. А Россия обладает огромными ресурсами, и все захотят перебраться сюда. Екатерина Пестрякова, эксперт

