10% самых богатых людей в мире с 1990 года внесли свой вклад в две трети глобального потепления

У состоятельных людей более высокий углеродный след. Новое исследование, опубликованное в научном издании Nature Climate Change, количественно оценивает последствия этого неравенства для климата. Оно показало, что 10% самых богатых людей в мире ответственны за две трети наблюдаемого глобального потепления с 1990 года и за увеличение экстремальных климатических явлений, таких как аномальная жара и засухи. В ходе исследования был оценён вклад наиболее загрязняющих окружающую среду групп населения в масштабах общества. Выяснилось, что 1% самых богатых людей в мире в 26 раз больше, чем в среднем по миру, повлияли на увеличение числа случаев экстремальной жары, случающихся раз в 100 лет, и в 17 раз больше повлияли на засухи в Амазонии. Работа проливает новый свет на связь между неравенством в выбросах, связанным с уровнем дохода, и климатической несправедливостью, демонстрируя, как потребление и инвестиции состоятельных людей оказывают непропорционально сильное влияние на экстремальные погодные явления. Это влияние особенно сильно ощущается в уязвимых тропических регионах, таких как Амазония, Юго-Восточная Азия и Южная Африка, — во всех регионах, которые исторически вносили наименьший вклад в глобальные выбросы.

Наше исследование показывает, что экстремальные климатические явления — это не просто результат абстрактных глобальных выбросов. Вместо этого мы можем напрямую связать их с нашим образом жизни и инвестиционными решениями, которые, в свою очередь, связаны с благосостоянием. ведущий автор Сара Шёнгарт, выпускница Летней программы для молодых учёных 2024 года (YSSP), которая в настоящее время работает в Швейцарской высшей технической школе Цюриха

Ученве установили, что богатые страны, являющиеся источниками выбросов, играют важную роль в возникновении экстремальных климатических явлений, что является убедительным аргументом в пользу климатической политики, направленной на сокращение их выбросов". Используя новую модель, объединяющую экономические данные и климатические симуляции, исследователи смогли отследить выбросы от различных групп населения с разным уровнем дохода по всему миру и оценить их вклад в экстремальные климатические явления. Они обнаружили, что выбросы от десяти процентов самых богатых людей в США и Китае привели к двукратному или трёхкратному увеличению экстремальных температур в уязвимых регионах.

Если бы все выбрасывали столько же, сколько 50 процентов беднейшего населения планеты, то с 1990 года в мире наблюдалось бы минимальное дополнительное потепление. Устранение этого дисбаланса имеет решающее значение для справедливых и эффективных мер по борьбе с изменением климата. соавтор исследования Карл-Фридрих Шлёсснер, возглавляющий исследовательскую группу по комплексному изучению воздействия климата в Международном институте прикладных систем анализа

В исследовании также подчёркивается важность выбросов, связанных с финансовыми инвестициями, а не только с личным потреблением. Авторы утверждают, что целенаправленное воздействие на финансовые потоки и портфели состоятельных людей может принести существенную пользу для климата. Карл-Фридрих Шлёсснер добавил, что речь идёт о реальных последствиях климатического кризиса сегодня, а не академисческой дискуссии. Он заметил, что действия по борьбе с изменением климата, которые не затрагивают чрезмерную ответственность самых богатых членов общества, рискуют упустить один из самых мощных рычагов, которые у нас есть для уменьшения вреда в будущем". Авторы работы пришли к выводу, что перераспределение ответственности за борьбу с изменением климата в соответствии с фактическим вкладом в выбросы необходимо не только для замедления глобального потепления, но и для создания более справедливого и устойчивого мира.

Созревание помидоров регулируется тем же клеточным процессом, который замедляет старение людей.

Фото: pxhere.com; Nature Climate Change; International Institute for Applied Systems Analysis