  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:14
73
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Алаудинов: Военных преступников, атаковавших Брянск, ждет трибунал

0 0

Апты Алаудинов объяснил, какие последствия ждут ВСУ после атаки на российский город западными ракетами.

Военных преступников из рядов Вооруженных сил Украины, причастных к ракетной атаке на российский город Брянск, ждет трибунал. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделал командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника главного военно-политического управления при российском министерстве по обороны, генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

Я надеюсь на то, что когда эта война завершится, мы однозначно будем проводить трибунал именно для этих военных преступников. Я надеюсь на то, что они будут наказаны соответствующе их действиям.

Апты Алаудинов, эксперт

Напомним, что губернатор Брянской области Александр Богомаз уведомил общественность о том, что армия киевского режима 10 марта атаковала Брянск семью ракетами Storm Shadow британского производства. В результате нанесенного удара восемь человек погибли, еще 47 пострадавших получили ранения.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

Теги: storm shadow, апти алаудинов, брянская область, военный трибунал, всу, регионы
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии