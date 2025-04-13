Апти Алаудинов сообщил о ликвидации практически всех венных, на которых делали ставку в Киеве.

Остатки батальона "полка смерти" Вооруженных сил Украины из-за больших потерь в личном составе вывден комендованием с территории Сумской области. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделал командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника главного военно-политического управления при российском министерстве по обороны, генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Эксперт сослался на сведения, полученные от разведывательного управления. Ранее специалист говорил СМИ о том, что перекинутое в Сумскую область подразделение 225-го отдельного штурмового полка армии киевского режима, прозванного в западных и местных СМИ "полком смерти", российские военнослужащие для начала изолировали, а затем практически полностью ликвидировали. Также известно, что именно на этих бойцов власти с Банковой улицы делали ставку в сражениях. Однако операция по ликвидации противника была успешно проведена бойцами "Ахмата" и 15-го танкового полка "Северной" группировки войск.

Батальон 225-го полка, который был изолирован, понес такие потери, из-за которых вынуждены были остатки этого батальона вывести, то есть, по перехватам, они понесли очень серьезные потери... Остатки батальона вывели для того, чтобы переформировать, потому что дальше уже они были небоеспособны противостоять на этом участке. Апты Алаудинов, эксперт

Фото и видео: Telegram / РИА Новости