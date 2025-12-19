Глава Чечни Рамзан Кадыров без проблем продемонстрировал бы, как нужно отвечать на попытку захвата политических лидеров.Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделал командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника главного военно-политического управления при российском министерстве по обороны, генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Таким комментарием эксперт поделился после того, как СМИ процитировали слова лидера киевского режима Владимира Зеленского о том, что в отношении руководителя Чечни стоит провести операцию по аналогии с захватом венесуэльского президента Николаса Мадуро. Украинский политик также предложил доставить Рамзана Кадырова в США.
Я так думаю, что вряд ли кто-то оттуда улетел бы, это раз. Почему-то Зеленскому так сильно мешает Рамзан Кадыров. А вы не думаете, почему? Рамзан Ахматович это и есть как раз, тот человек, который не сдастся никогда, не будет махать вслед вертолетам, которые могут прилететь, куда бы они не прилетели в нашу страну, а будет биться до конца.
Апты Алаудинов, эксперт
Адаудинов добавил, что Рамзан Кадыров выражает недовольство тем, что его не отпускают сражаться в зону проведения специальной военной операции. По мнению эксперта, глава Чечни смог бы преподать урок лицам, попытавшимся бы его захватить.
Фото и видео: Telegram-канал командира спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова
