Алаудинов: Кадыров преподал бы урок любому при попытке его захватить

В Чечне прокомментировали желание Владимира Зеленского похитить российского чиновника по аналогии с президентом Венесуэлы.

Глава Чечни Рамзан Кадыров без проблем продемонстрировал бы, как нужно отвечать на попытку захвата политических лидеров.Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделал командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника главного военно-политического управления при российском министерстве по обороны, генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Таким комментарием эксперт поделился после того, как СМИ процитировали слова лидера киевского режима Владимира Зеленского о том, что в отношении руководителя Чечни стоит провести операцию по аналогии с захватом венесуэльского президента Николаса Мадуро. Украинский политик также предложил доставить Рамзана Кадырова в США.

Я так думаю, что вряд ли кто-то оттуда улетел бы, это раз. Почему-то Зеленскому так сильно мешает Рамзан Кадыров. А вы не думаете, почему? Рамзан Ахматович это и есть как раз, тот человек, который не сдастся никогда, не будет махать вслед вертолетам, которые могут прилететь, куда бы они не прилетели в нашу страну, а будет биться до конца. Апты Алаудинов, эксперт

Адаудинов добавил, что Рамзан Кадыров выражает недовольство тем, что его не отпускают сражаться в зону проведения специальной военной операции. По мнению эксперта, глава Чечни смог бы преподать урок лицам, попытавшимся бы его захватить.

Алаудинов обозначил перспективы продвижения на Сумском направлении.

Фото и видео: Telegram-канал командира спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова