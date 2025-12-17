Апты Алаудинов рассказал о работе РЭБ в противодействии дронам ВСУ на СВО.

Сумское направление в зоне проведения специальной военной операции является перспективным для движения Вооруженных сил России, а на данный момент чеченский спецназ "Ахмат" и смежные подразделения "Северной" группировки сил держат инициативу на данном участке линии соприкосновения с противником. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделал командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника главного военно-политического управления при российском министерстве по обороны, генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Таким комментарием эксперт заметил, что армия киевского режима делает ставку на работу беспилотников. ВСУ стремятся помешать дальнейшему продвижению ВС РФ по территории. Однако этим шагам противодействует хорошо поставленная работа в сфере радиоэлектронной борьбы.

Мы потихоньку продвигаемся в направлении Сум и само сумское направление оно говорит о том, что мы в принципе, конечно, перспективы видим, так как это территория, которая по сути является для нас очень значимой. Апты Алаудинов, эксперт

Эксперт добавил, что на текущий момент российские силы на данном участке фронта успешно противодействуют БПЛА Вооруженных сил Украины. Апты Алаудинов уточнил, что Россия получила преимущество в воздушном пространстве на участке, поэтому контролирует "всю логистику" противника на данном направлении СВО.

Алаудинов: боевиков ВСУ ждет аналог Нюрнбергского процесса.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости