В России напомнили о попытке Запада создать информационный шум после теракта в Старобельске.

Инцидент с упавшим беспилотником в в Румынии используется европейскими государствами для оправдания своей антироссийской риторики. Соответствующее заявление сделал российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности при Всемирной организации. Дипломат продемонстрировал на мероприятии коллегам фотографии убитых в результате совершенного ВСУ теракта.

Этот инцидент также нужен европейцам для того, чтобы выгородить своих украинских подопечных и хоть как-то аргументировать свои воинственные заявления в отношении России. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Дипломат пояснил, что особенно важно это понимать на фоне недавних трагических событий, которые произошли на территории Луганской Народной Республики в Старобельске. В Москве считают, что международные союзники киевского режима пытаются замолчать сведения о преступлении Украины. Для этого коллективный Запад срочно перебивает информацию о жертвах в этом регионе России другим информационным фоном. При этом чиновники из Бухареста не передали Кремлю или МИДу каких-либо объективных данных об инциденте с БПЛА, а вместо этого начали "отрабатывать политический заказ" своих партнеров.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций