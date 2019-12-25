Алаудинов: боевиков ВСУ ждет аналог Нюрнбергского процесса

Апты Алаудинов объяснил, почему нельзя ликвидировать украинскую верхушку.

Бойцов Вооруженных сил Украины, совершивших преступления, ждет аналог Нюрнбергского процесса, который может называться Курский или Белгородский. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника главного военно-политического управления при российском министерстве по обороны, генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Таким комментарием военнослужащий поделился со СМИ в день, когда отмечается 80-летие с начала Международного военного трибунала над нацистскими военными преступниками.

Вряд ли этот процесс будет Нюрнбергский. Я больше чем уверен, что этот процесс их ждет. И это будет процесс, который будет называться либо Московский, хотя в Москву этих гадов тащить не надо. Можно сделать, чтобы это был Белгородский процесс, почему бы и нет, или Курский процесс. Но однозначно каждый из них должен получить по заслугам. Апты Алаудинов, эксперт

Апты Алаудиновповторил один из своих тезисов о том, что нельзя никого убивать из властей киевского режима, включая и Владимира Зеленского, так как позже мировая общественность должна увидеть, каким образом эти люди будут наказаны через судебную инстанцию. По мнению эксперта, за те преступления, которые они совершили, виновные "должны быть после этого обязательно повешены".

Фото: Telegram / Апти Алаудинов "АХМАТ"