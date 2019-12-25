Алаудинов: ВС России получили важный плацдарм после освобождения Часова Яра

Генерал-лейтенант Апти Алаудинов сообщил о том, что город важен в стратегическом плане для военных.

Освобождение города Часов Яр на территорию Донецкой народной республики создало новый плацдарм для наступления российских войск. Соответствующее заявление журналистам "РИА Новостей" сделал командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника главного военно-политического управления при российском министерстве по обороны, генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

Российские подразделения, взяв под контроль Часов Яр, получили стратегически важный плацдарм для дальнейшего наступления. Этот успех позволяет усилить давление на противника и развивать операцию в данном направлении. Апты Алаудинов, эксперт

Напомним, что Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль на СВО в силу своего расположения. Город расположен почти вплотную к Артемовску. Он разделен на две части каналом "Северский Донец - Донбасс". Его освобождение из-под контроля киевского режима позволяет российским бойцам развивать наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию.

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Фото: Telegram / Молотов "АХМАТ"