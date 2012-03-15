Апти Алаудинов сообщил о благодарности со стороны украинских жителей.

В России запущен бот по сбору от местных жителей, находящихся на территории под контроле киевского режима, данных о сотрудниках украинских территориальных центров комплектования (ТЦК), занимающихся мобилизацией, а также о силовиках. Соответствующее заявление сделал заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир "Ахмата", генерал-майор Апти Алаудинов в видеоролике, опубликованном в Telegram-канале "РИА Новостей". Он уточнил, что сейчас люди не только активно направляют различные сведения о нахождении ТЦК, но также и благодарят военнослужащих за возможность высказаться и озвучить свои мысли о происходящем у них в стране.

Разработали свой бот… и запустили для того, чтобы на этот бот могли писать жители Украины... Полностью, чтобы они могли на этот бот "сливать" адреса, места дислокации проживания, как сотрудников ТЦК, так и бойцов ВСУ. И я вам честно скажу, работа в этом боте пошла очень активно. Апты Алаудинов, эксперт

В "Ахмате" заметили, что новый бот занимается сбором информации обо всех сотрудниках ТЦК, военных комендатур и самих военных подразделений для того, чтобы затем призвать их всех к ответу и ответственности за их деятельность.

Алаудинов отреагировал на объявление его в розыск СБУ, пообещав найти их первым.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости