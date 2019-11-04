Алаудинов отреагировал на объявление его в розыск СБУ, пообещав найти их первым

Апти Алаудинов раскрыл будущее сотрудников СБУ после завершения СВО.

Апти Алаудинов предупредил сотрудников Службы безопасности Украины, которые ранее объявили его в розыск, о том, что может найти их первым. Соответствующее заявление сделал заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир "Ахмата", генерал-майор Апты Алаудинов в видеоролике, опубликованном в Telegram-канале "РИА Новостей". Он уточнил, что после завершения специальной военной операции победой Москвы сотрудников киевского режима из СБУ, которых Алаудинов назвал "умниками", будет ждать суд. Он с сарказмом добавил, что украинских угроз военнослужащие так боятся, что нормально не могут спать.

Врагам нашим могу сказать, что вопрос, кто из нас кого будет искать и кто до кого раньше доберется. Поэтому я так думаю, что тот, кто оставил подпись даже под документом, где он объявлял меня в розыск, но он уже может, как говорится, думать, каким образом ему надо самого себя спасать. Апты Алаудинов, эксперт

Алаудинов рассказал, что в спецназе "Ахмат" есть украинцы.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости