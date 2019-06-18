Алаудинов рассказал, что в спецназе "Ахмат" есть украинцы

Апти Алаудинов напомнил о том, что украинцы являются братским народом для россиян.

Солдаты Вооруженных сил Украины, которые не испачкали свои руки в крови, еще могут встать в ряды "Ахмата" вместе с российскими военнослужащими. Соответствующее заявление сделал заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир "Ахмата", генерал-майор Апты Алаудинов в видеоролике, опубликованном в Telegram-канале "РИА Новостей". Эксперт пояснил СМИ, что сейяас в его подразделении служат и украинские граждане, в том числе речь идет об одном из командиров отряда с позывным "Хохол". Вопрос по взятию военнопленных из армии киевского режима всегда ставился таким способом, чтобы максимально сохранить жизнь украинским бойцам.

Я считаю, что украинцы - это наши братья, которых мы должны вернуть обратно, значит, в наше лоно, для того, чтобы они проснулись, осознали, где они находятся... И те из них, кто еще не испачкал свои руки по локоть в крови, они имеют возможность с нами встать в один строй. Апты Алаудинов, эксперт

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости