В России объяснили, что власти с Банковой не интересуются количеством потерь среди личного состава ВСУ.

Потери Вооруженных сил Украины за все время проведения российской специальной военной операции приближаются к отметке в 2,5 миллиона человек. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника главного военно-политического управления при российском министерстве по обороны, генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Эксперт пояснил, что продолжение тотального уничтожения мужского населения киевским режимом подтверждает перед общественностью существующие безразличие властей с Банковой улицы к растущему количеству потерь личного состава армии и гражданского населения. В Москве уверены, что Украине наплевать на мужское население страны и граждан также, как неважно, сколько именно погибнет жителей России в ходе конфликта.

Ведется политика тотального уничтожения мужского населения Украины. <…> Даже когда мы им передаем тела их погибших бойцов, они их просто берут, хоронят, не делая никакой экспертизы, не выдают эти тела родным и близким. Апти Алаудинов, эксперт

Алаудинов призвал возобновить смертную казнь на время трибунала над ВСУ в России.

Фото: Telegram / ТАСС