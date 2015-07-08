Медсестра шла 54 км через фронт к ВС РФ, чтобы спастись от мобилизации в ВСУ

Женщина не хотела служить в украинской армии и решилась на рискованный побег.

Медсестра городской больницы города Запорожье Елена Коваль решила сдаться в плен к солдатам ВС РФ, когда ее заставили заключить контракт с ВСУ. Женщина сбежала из армии и 54 километра шла пешком к российским подразделениям, сообщил ТАСС.

Коваль рассказала, что её вынудили подписать контракт. И уже на следующий день она взяла с собой один пакет с вещами и направилась в сторону России Весь путь занял у медсестры два дня: в первый день она заблудилась и потратила ещё сутки на то, чтобы найти верное направление.

У разрушенного моста медсестра увидела российский дрон, с которого ей сбросили бутылку с запиской. В ней было написано: "Вы идете к русским солдатам, поднимите левую руку. Вам нужна вода? Поднимите правую руку". Также была приписка, что беспилотник сопроводит женщину к позиции. Спустя время, когда она уже пересекла территорию, подконтрольную ВС РФ, её встретили и сопроводили в тыл к российским военным.

Ранее мы сообщали, что ВС России взяли в плен украинского футболиста, мечтавшего играть за ЦСКА.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)