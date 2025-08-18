Апты Алаудинов рассказал о том, что отечественные дроны могут успешно поражать дорогостоящую технику Запада.

Российские беспилотники заставляют Вооруженные силы Украины отказываться от применения тяжелой иностранной техники на фронте, в том числе на территории Сумской области. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделал командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника главного военно-политического управления при российском министерстве по обороны, генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Эксперт отметил, что за все время проведения специальной военной операции еще не было такого зарубежного оружия или боевой техники, которые бы не удалось поразить.

Мы уже для себя знаем, что вот эти вот хваленые "Леопарды", "Абрамсы", "Хаймарсы", различные "Железные купола" - это все был большой миф. Да, это техника высокого качества, очень дорогостоящая. По сути своей получается, что через эти вооружения длительные десятилетия Израиль, США и блок НАТО отмывали очень большие деньги. Делая очень богатыми хозяев этих заводов, военно-промышленного комплекса. Апты Алаудинов, эксперт

По данным эксперта, сейчас противник полностью пересматривает свою концепцию формирования именно своих подразделений и обеспечения их вот западной техникой. Это необходимо в связи с тем, что танк, который стоит несколько миллионов долларов, может быть сожженным российскими FPV, которые стоят примерно 500 долларов.

