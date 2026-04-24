Апти Алаудинов рассказал о том, какое будущее ожидает украинское руководство.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский и его провластная команда должны быть повешены по решению судебных разбирательств после окончания специальной военной операции (СВО) за совершенные преступления против украинского и русского народов. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника главного военно-политического управления при российском министерстве по обороны, генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Эксперт уточнил, что по итогам событий спустя некоторое время произойдет суд.

И я верю, что он будет называться не Нюрнбергский суд, а Курский или Белгородский суд, который примет решение, а Зеленский и его команда будут повешены. Они должны быть не расстреляны, не казнены путем эвтаназии, а именно повешены. Их должна ждать самая позорная смерть... Апты Алаудинов, эксперт

Эксперт уверен в том, что властям с Банковой улицы абсолютно наплевать на количество погибших украинских военнослужащих на линии фронта.

ВСУ испытывают дефицит бойцов спецподразделений на фронте, заявил Алаудинов.

Фото и видео: Telegram / ТАСС