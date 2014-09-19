ВСУ испытывают дефицит бойцов спецподразделений на фронте, заявил Алаудинов

Апты Алаудинов сообщил о том, как российские бойцы справляются с силами противника.

Вооруженные силы Украины испытывают дефицит квалифицированных бойцов своих специальных подразделений на фронте. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделал командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника главного военно-политического управления при российском министерстве по обороны, генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Эксперт уточнил, что главный костяк таких спецподразделений противника подготавливался Киевом в начале российской специальной военной операции, но на текущий момент он давно израсходован. При этом хорошо подготовленных специалистов у ВСУ сейчас осталось немного.

Конечно, если они планируют какие-то серьезные мероприятия... они туда перебрасывают свои специализированные подразделения. Но в данном случае у них большие проблемы. Апты Алаудинов, эксперт

Эксперт добавил, что разница между прошлыми бойцами спецподразделений Украины с сегодняшними значительная. Сейчас в России понимают, что противник стремится максимально подготовить эти подразделения, но в результате их специалисты, которые имеют хоть какой-то реальный боевой опыт, просто "тают на глазах".

Бойцы "Ахмата" перехватили новые беспилотники ВСУ в Сумской области.

