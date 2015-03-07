Вооруженные силы Украины стали использовать новые беспилотники на территории Сумской области. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделал командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника главного военно-политического управления при российском министерстве по обороны, генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Эксперт уточнил, что бойцы спецназа "Ахмат", действующие в составе российской "Северной" группировки, на данный момент успешно смогли перехватить несколько из этих дронов и в лаборатории изучили их. Предположительно, речь идет о БПЛА, которые являются результатом совместного производства Германии и Украины, а также Украины и Франции.

Это модернизированные беспилотники, летят дальше, чем предыдущие. В то же самое время мы также уже настраиваем под каждую новую их выходку свою работу. Апты Алаудинов, эксперт

С начала 2026 года подразделения РЭБ спецназа "Ахмат" уничтожили более 3,1 тысячи БПЛА противника на сумском и харьковском участке специальной военной операции. Апты Алаудинов добавил, что военнослужащие сделают все необходимое для того, чтобы ликвидировать ВСУ и дать понять киевскому режиму, чтобы он даже не пытался изобрести новое вооружение и привозить его на фронт, так как это в любом случае не заставит ВС РФ отступать от целей и позиций.

