Сбер анонсировал платформу, где ИИ-агенты смогут самостоятельно заключать сделки друг с другом

По расчётам Сбера, такой подход удешевляет транзакции почти на 90% и ускоряет выполнение бизнес-процессов.

В рамках ПМЭФ Сбер анонсировал GigaNetwork – платформу, где ИИ-агенты разных компаний смогут самостоятельно заключать и сопровождать сделки друг с другом. A2A-платформа Сбера позволит ИИ-агентам компаний стать полноценными субъектами экономики.

Если мы смотрим мировой рынок платформенной экономики, то это уже сейчас порядка 150 миллиардов долларов. К 30-му году это будет порядка 3 триллионов долларов. Это огромнейшие деньги. И мы считаем, что агентная экономика и в России будет расти в десятки и сотни раз. База маленькая, поэтому, соответственно, расти она будет очень быстро. Агентная экономика дает уникальные возможности на основании искусственного интеллекта. В общем-то, агент – это специальная программа, которая решает конкретно ваши задачи, как купить самое лучшее, как купить самое дешевое, как быстро исполнить работу, которую вам поручил начальник и так далее. Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка

По расчётам Сбера, такой подход удешевляет транзакции почти на 90% и ускоряет выполнение бизнес-процессов. За человеком закреплены стратегические функции: постановка целей, определение зоны ответственности агента и итоговый контроль. Ряд компаний уже протестировал платформу в реальных кейсах. К примеру, ФосАгро и ЭТМ автоматизировали закупку электрооборудования, а Trivio внутри холдинга запустила полный цикл командировок "под ключ".

Например, каждый из присутствующих здесь точно приехал в командировку. Для этого нужно было заказать отель, купить билет правильный и так далее. Все это делают какие-то люди внутри офиса. Это обычно долго, сложно, процесс никому не представляет удовольствия и одновременно занимает много времени. Агент, который мы здесь представляем, сделал это за несколько минут найдя лучшее предложение по билетам, лучшее предложение по отелю, в соответствии с лимитами, которые представлены этому человеку, купил эти билеты и этот отель, провел эту сделку в блокчейне, чтобы было все записано, чтобы нигде не потерялось, и направил результаты уже сотруднику, которому надо ехать. Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка

Финансовые инструменты встроены прямо в среду общения агентов. Эскроу, смарт-контракты, банковские гарантии, страховка и кредитные отсрочки подключаются по мере необходимости.

Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин назвал это переходом "от экономики цифровизации к экономике автономных интеллектуальных действий". По его словам, созрели три условия: генеративный ИИ научился работать с бизнес-логикой, накоплены массивы данных и API, а кадровый дефицит заставляет искать новые источники производительности.

Государство, как отметил Ведяхин, может выиграть особенно много — там, где преобладают типовые регламентированные процессы. При этом человек остаётся в контуре, но его роль смещается к управлению правилами и целями.



В числе приоритетов — создание собственной AI-инфраструктуры, масштабирование инвестиций и подготовка кадров. Ко всему прочему, Сбер уже активно внедряет ИИ в кредитовании бизнеса. С начала 2026 года каждая вторая новая кредитная сделка для среднего и крупного бизнеса проходит полностью автономно — от заявки до выдачи денег.

У нас объем портфеля, который одобрил искусственный интеллект, это 6 триллионов рублей. Это уже приличная часть нашего портфеля, на самом деле, примерно пятая часть нашего портфеля. И я хочу сказать, что этот портфель по качеству ведет себя лучше, чем портфель, который одобряли люди. То есть там меньше просрочки, меньше проблем и так далее. Поэтому вот мы видим прямую пользу от искусственного интеллекта и в нашем банковском деле. Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка

По мнению Сбера, наступление агентной экономики станет очевидным, когда компании начнут проектировать бизнес-процессы "с нуля" с участием ИИ-агентов, а не добавлять их как надстройку. А после ожидается взрывной рост производительности интеллектуального труда и появление гибридных команд из людей и агентов, работающих как единый организм.

Видео: Piter.TV