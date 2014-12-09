Эксперты перечислили риски обращения к частному стоматологу

Эксперты отрасли призывают пациентов внимательнее относиться к выбору места для лечения зубов. Обращение к стоматологам, ведущим частную практику вне крупных клиник, сопряжено с серьезными рисками, о которых шла речь на круглом столе "Здоровье в серой зоне" пресс-центре spb.aif.ru.

В Петербурге сложилась ситуация, когда любой врач может арендовать кабинет и принимать там пациентов. Найти такие предложения можно как в лицензированных медицинских центрах, так и на сайтах частных объявлений, где стоимость аренды начинается от 7 тысяч рублей в сутки. Основной проблемой такого формата является отсутствие контроля за соблюдением санитарных норм. Как отметила исполнительный директор клиники "Дентал-Сервис" Анастасия Козаева, пациент не может быть уверен в том, что инструменты были должным образом стерилизованы, особенно при плотном потоке клиентов. В крупных учреждениях этот процесс строго регламентирован и контролируется персоналом.

Доказать вину врача и получить компенсацию в случае осложнений крайне сложно. Юрист Анна Царева привела пример из практики, когда после имплантации у пациента развились остеомиелит и заражение крови. Лечение проходило у доктора, не трудоустроенного в клинике, без заключения договора и ведения медицинской карты (общение шло через СМС). В подобных случаях шансы на выигрыш дела в суде минимальны.

Еще один риск — оплата услуг наличными ради получения скидки (до 40%). Руководитель практики частных клиентов юридической компании "Митра" Алина Лактионова поясняет: если лечение пойдет не по плану, суд сможет взыскать в пользу пациента только ту сумму, которая была переведена официально (например, на карту). Доказать факт передачи наличных без чека практически невозможно.

В качестве безопасной альтернативы специалисты рекомендуют обращаться в государственные поликлиники. Главный врач СПб ГБУЗ "Стоматологическая поликлиника №9" Александр Рубежов напомнил, что жители города могут получить помощь по полису ОМС, а при острой боли прием осуществляется в течение двух часов. Более того, главный внештатный стоматолог Петербурга Андрей Яременко утверждает, что уровень оснащения государственных клиник сегодня зачастую превышает возможности частных кабинетов.

