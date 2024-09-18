Созревание помидоров регулируется тем же клеточным процессом, который замедляет старение людей

В исследовании, опубликованном в New Phytologist, учёные обнаружили, что созревание помидоров регулируется тем же механизмом, который влияет на продолжительность жизни и здоровья людей и животных. Механизм, называемый аутофагией, регулирует клеточный метаболизм и действует во всех формах жизни, кроме бактерий. Эта последняя работа показывает, что аутофагия влияет на созревание плодов томатов, контролируя выработку этилена. Этилен — основной гормон, контролирующий созревание многих фруктов, таких как яблоки, бананы, манго, авокадо и помидоры.

Чтобы оценить роль аутофагии в созревании, группа исследователей из Института вулканологии в Израиле и Тюбингенского университета в Германии вырастила растения томатов, которые позволяют временно подавлять аутофагию, в частности в зрелых незрелых плодах. В этих плодах выработка этилена и созревание начались раньше, чем в плодах с обычной активностью аутофагии. Таким образом, подобно своему воздействию на животных, аутофагия замедляет старение плодов. Способность регулировать созревание фруктов имеет важное значение для сокращения пищевых отходов, улучшения ассортимента продуктов, доступных потребителям, и обеспечения устойчивой продовольственной безопасности.

По оценкам, около 40% сельскохозяйственной продукции в мире теряется или выбрасывается, что имеет значительные финансовые, пищевые и экологические последствия. Саймон Михаэли, доктор философии из Института Вулкани, автор исследования

Специалист добавил, что в конечном счёте можно будет использовать знания о клеточных и молекулярных механизмах, управляющих созреванием, чтобы сократить потери и отходы в цепочке поставок от фермеров до наших кухонь. Это подводит научное сообщество к следующей задаче: определить молекулярный механизм, с помощью которого аутофагия регулирует выработку этилена.

Экстракты бамии и пажитника удалят из воды большую часть микропластика.

Фото: pxhere.com; Girishkumar Kumaran,Pradeep Kumar Pathak,Ebenezer Quandoh,Jyoti Devi,Sergey Mursalimov,Sharon Alkalai-Tuvia,Jia Xuan Leong,Kyrylo Schenstnyi,Elena Levin,Suayib Üstün,Simon Michaeli; New Phytologist,