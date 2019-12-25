Экстракты бамии и пажитника удалят из воды большую часть микропластика

Вещества, содержащиеся в слизистых волокнах бамии и в геле из семян пажитника, могут задерживать микропластик лучше, чем обычно используемый синтетический полимер. Ранее исследователи предлагали использовать эти липкие натуральные полимеры для очистки воды. Теперь они сообщают в ACS Omega, что экстракты бамии и/или пажитника притягивают и удаляют до 90% микропластика из океанической, пресной и грунтовой воды.

Раджани Шринивасан и её коллеги изучали нетоксичные растительные методы привлечения и удаления загрязняющих веществ из воды. В ходе одного из лабораторных экспериментов они обнаружили, что полимеры, содержащиеся в бамии, пажитнике и тамаринде, прилипают к микропластику, слипаются и опускаются на дно, что позволяет легко отделить их от воды. Шринивасан рассказал об успешных экспериментах с экстрактами растений в пресной и морской воде на конференции Американского химического общества ACS Spring 2022. На следующем этапе исследования они оптимизировали процесс получения экстрактов бамии и пажитника в различных типах воды.

Для того, чтобы извлечь липкие растительные полимеры, команда исследователей замочила нарезанные стручки бамии и измельчённые семена пажитника в отдельных ёмкостях с водой на ночь. Затем исследователи удалили растворённые экстракты из каждого раствора и высушили их до состояния порошка. Анализ показал, что порошкообразные экстракты содержат полисахариды, которые являются природными полимерами. Первоначальные испытания в чистой воде с добавлением микропластика показали, что натуральные полимеры показали значительно лучшие результаты, чем синтетический, доступный в продаже полиакриламидный полимер, используемый для очистки сточных вод. Затем исследователи протестировали растительные экстракты на реальной воде, загрязнённой микропластиком. Они собрали образцы из водоёмов по всему Техасу и доставили их в лабораторию. Эффективность удаления загрязнений растительными экстрактами менялась в зависимости от исходного источника воды: бамия лучше всего работала в морской воде (80 процентов), пажитник — в грунтовых водах (80–90 процентов), а сочетание бамии и пажитника в соотношении 1:1 — в пресной воде (77 процентов).

Исследователи предполагают, что эффективность природных полимеров была разной, потому что в каждом образце воды были микропластик разных типов, размеров и форм. В настоящее время для удаления загрязняющих веществ при очистке сточных вод используется полиакриламид, но исследователи утверждают, что экстракты бамии и пажитника могут служить биоразлагаемыми и нетоксичными альтернативами.

Использование этих растительных экстрактов при очистке воды позволит удалить микропластик и другие загрязняющие вещества, не добавляя в очищенную воду дополнительных токсичных веществ.Таким образом, снижается долгосрочный риск для здоровья населения. Раджани Шринивасан, ученый

Люди предпочитают прилагать больше усилий, чтобы сопереживать группам, а не отдельным людям.

Фото: ACS Omega (2025). DOI: 10.1021/acsomega.4c07476