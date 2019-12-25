Люди предпочитают прилагать больше усилий, чтобы сопереживать группам, а не отдельным людям

Ученые, изучающие эмпатию, обнаружили, что люди чаще выбирают эмпатию по отношению к группам, а не к отдельным людям, даже если в обоих случаях эмпатия дается им одинаково трудно и некомфортно. Специалисты предполагают, что наблюдение за группами людей может предоставить больше контекстной информации, которая помогает людям решить, стоит ли им сопереживать, и, следовательно, повышает вероятность того, что они решат это сделать.

Готовность людей к сопереживанию зависит от того, кто является объектом сопереживания: отдельный человек или группа людей. доктор Хайди Моче из Университета Линчёпинга, Швеция, ведущий автор статьи в Frontiers in Psychology

Эксперт добавил, что люди были более склонны сопереживать группе, чем отдельному человеку, хотя сопереживание оценивалось как более трудоёмкое и вызывающее стресс по сравнению с сохранением объективности — как для отдельного человека, так и для группы.

Исследователи определили эмпатию как понимание, сопереживание и участие в жизни другого человека, сохраняя при этом понимание того, что это не то же самое, что ваш мир. За эмпатию приходится платить, будь то временем, деньгами или эмоциями: чувствовать чужую боль, как правило, больно. Они хотели выяснить, готовы ли люди платить такую цену, когда имеют дело с отдельными людьми или с группами. Хотя эксперимент в лаборатории не приравнивается напрямую к выбору, который человек может сделать в реальной жизни, понимание того, как люди по-разному сопереживают группам и отдельным людям, может помочь нам понять, какую роль играет эмпатия в стихийных бедствиях или войнах. Для того, чтобы изучить этот вопрос, исследователи набрали 296 участников для участия в эксперименте под названием "Задание на выбор эмпатии", в котором участникам предлагается выбрать одну из двух колод карт, в одной из которых нужно проявить эмпатию, а в другой — сохранять объективность. Готовность к проявлению эмпатии оценивается по тому, как часто участники выбирают колоду с эмпатией.

Каждый участник прошёл тест из двух блоков: один блок с изображениями отдельных людей, а другой — с изображениями групп. В каждом блоке было по 20 различных фотографий, изображающих самых разных людей, с (насколько это было возможно) нейтральным выражением лица и простым фоном. Участникам дали две колоды карт и попросили выбрать карту из одной из них. Затем им показали картинку, на которую нужно было отреагировать, записав три ключевых слова, описывающих либо чувства людей на изображениях, либо их внешний вид. После каждого блока участникам задавали вопросы, которые были направлены на то, чтобы понять их впечатления от выполнения заданий.

Ученые обнаружили, что участники чаще избегали эмпатии во время просмотра отдельных изображений, в среднем проявляя эмпатию в 34 процентов случаев. Однако во время просмотра групповых изображений они проявляли эмпатию в 53 процентов случаев. Несмотря на то, что эмпатия давалась им сложнее и причиняла больше дискомфорта, чем объективный взгляд, участники чаще шли на это во время просмотра групповых изображений.

Задача поделиться внутренним опытом другого человека требует больше усилий, воображения и понимания того, что может чувствовать человек, по сравнению с описанием внешних особенностей, таких как цвет волос. Поделиться внутренним опытом может быть особенно сложно, когда информация, которая есть в наличии, — это только нейтральное выражение лица без какого-либо языка тела или контекста. доктор Хайди Моче из Университета Линчёпинга, Швеция, ведущий автор статьи в Frontiers in Psychology

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Возможно, что групповые фотографии, на которых изображено несколько человек, дают участникам больше контекста, который помогает им сопереживать, и заставляют прилагать больше усилий при описании, так что сопереживать становится легче. Участники сообщили, что описывать группы сложнее, чем отдельных людей. Участники также оценили свою способность сопереживать группам выше: это могло повысить их уверенность в себе и побудить их к сопереживанию. Также возможно, что из-за нейтрального выражения лиц и отсутствия языка тела на отдельных фотографиях людям было сложнее понять чувства других людей, и это отбивало у них желание попробовать. На выбор людей могут влиять разные выражения лиц или разное количество контекстной информации.

Было бы интересно проверить это дальше, напрямую противопоставив индивида и группу друг другу и позволив участникам выбрать, с кем из них они предпочли бы сопереживать, а затем, в другом раунде, с кем из них они предпочли бы сохранять объективность. Таким образом, мы сможем напрямую сравнить готовность к сопереживанию, когда объектом является отдельный человек, а не группа людей. доктор Хайди Моче из Университета Линчёпинга, Швеция, ведущий автор статьи в Frontiers in Psychology

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Фото: pxhere.com