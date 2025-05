Найдена обсаженная деревьями дорога, которая вела к древнеегипетской крепости в Синайской пустыне

Древнеегипетская крепость использовалась около 2000 лет назад в Синайской пустыне.

Новые раскопки показали, что более 2000 лет назад к большой древнеегипетской крепости в северной части Синайской пустыни вела тщательно продуманная дорога из 500 деревьев. Археологи сделали это открытие, раскопав часть крепости, которая перестраивалась и видоизменялась на протяжении нескольких столетий. О существовании крепости было известно на протяжении десятилетий. Однако новые находки археологов из Министерства туризма и древностей Египта пролили свет на то, какой была крепость более двух тысячелетий назад.

Крепость, расположенная на месте Телль-Абу-Сайфи, использовалась в период правления Птолемеев (около 304–30 гг. до н. э.), когда Птолемей I — военачальник Александра Македонского — и его потомки правили Египтом, а также в римский период (около 30 г. до н. э. — 642 г. н. э.), когда Египет был провинцией Римской империи. Специалисты обнаружили, что в период правления Птолемеев по обеим сторонам дороги, ведущей ко входу в крепость, было 500 посадок, окружённых глиной. В них росли деревья, говорится в заявлении министерства, переведённом на английский язык. Неясно, каким именно был климат в Синайской пустыне около 2000 лет назад. Учеными установлено, что во времена Птолемеев крепость была окружена траншеей (рвом) глубиной более 6,6 футов (2 метра). Эта траншея помогла бы солдатам защищать крепость. В разное время Птолемеи сталкивались с рядом противников, включая империю Селевкидов, Римскую республику и повстанческие группировки, действующие в Египте. Крепость использовалась на протяжении веков и со временем была перестроена и отреставрирована.

Посадочные круги — интересная находка. Вполне возможно, что глиняные круги для посадки деревьев использовались для посадки деревьев.500 деревьев — это много, но у нас есть свидетельства из папирусов и археологические данные о крупномасштабном выращивании растений — виноградных лоз, фруктов, деревьев — в Египте эпохи Птолемеев. Элизабет Маколей, профессор классической филологии в Центре аспирантуры Городского университета Нью-Йорка, которая не участвовала в раскопках, рассказала Live Science

Эксперт отметила, что если команда археологов обнаружит остатки корней, это поможет подтвердить, что эти круги использовались для посадки деревьев. Это также может позволить идентифицировать виды деревьев. Археологи сделали ещё несколько находок, в том числе жилые помещения для солдат и, возможно, их семей. Кроме того, они обнаружили участок дороги длиной 328 футов (100 метров), шириной 36 футов (11 метров) и вымощенный известняковыми плитами. Он использовался для передвижения военных подразделений к крепости.

Неожиданной находкой стало то, что археологи определили четыре угла сооружения, которое, возможно, относится к ещё более раннему периоду. Возможно, это сооружение тоже является крепостью, но команде не удалось определить его возраст или назначение.

Фото: Photo courtesy of the Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities