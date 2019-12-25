Почти 40% петербуржцев спорят с коллегами из-за кондиционеров

Выяснилось, что женщины склонны активнее обсуждать температуру в помещении, нежели мужчины.

С наступлением теплого сезона проблема поддержания оптимальной температуры в рабочих пространствах выходит на первый план. Исследование сервиса SuperJob показало, что треть горожан (38%) сталкивается с трудностями и спорами вокруг эксплуатации офисных кондиционеров. Несмотря на это, большинство работников (52%) утверждают, что подобные конфликты в их коллективах отсутствуют.

Выяснилось, что женщины склонны активнее обсуждать температуру в помещении, нежели мужчины. Особенно остро эта тема воспринимается сотрудниками старшего возраста: почти половина опрошенных старше 45 лет (43%) признались, что часто сталкиваются с разногласиями касаемо кондиционера. В сравнении с ними, доля недовольных молодых специалистов до 35 лет значительно ниже — всего 31%. Среди коллег среднего возраста (35-45 лет) такие ситуации возникают реже всего — 27%.

Исследование выявило любопытную зависимость частоты конфликтов от дохода сотрудника. Чаще всего выражали недовольство работой системы кондиционирования респонденты с заработком свыше 100 тыс. рублей (43%). Работники с уровнем зарплаты меньше 50 тыс. рублей столкнулись с подобными проблемами заметно реже — лишь 33% указали на наличие конфликта.

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