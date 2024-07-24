Петербуржцы назвали приемлемый уровень МРОТ

Наиболее сдержанные оценки представлены в Кирове (48500 рублей), Рязани и Ижевске (по 49300 рублей), а также в Нижнем Новгороде (49600 рублей), Ярославле (50500 рублей) и Томске (50700 рублей).

Минимальная зарплата воспринимается жителями российских регионов совершенно по-разному. Наиболее амбициозные требования предъявляют обитатели Москвы, Санкт-Петербурга и Хабаровска, тогда как самые умеренные предпочтения демонстрируют граждане Кирова, Рязани и Ижевска. Опрос проведен популярным ресурсом по подбору высококвалифицированного персонала SuperJob среди экономически активных представителей крупных городских центров.

Жители столицы уверены, что минимальная заработная плата в Москве должна достигать 62900 рублей ежемесячно. Тем не менее официальный показатель МРОТ остается гораздо ниже — всего 32916 рублей, то есть фактически меньше наполовину.

Второе место в рейтинге предпочтений занимают петербуржцы, считающие достойным минимумом месячный оклад в размере 59000 рублей. Действующий московский стандарт составляет 28750 рублей. Замыкают тройку лидеров хабаровчане, чей ожидаемый минимальный порог зарплаты составил 58700 рублей. Далее следуют Казань и Владивосток, где население ориентируется на цифры в 55800 и 55700 рублей соответственно.

Наиболее сдержанные оценки представлены в Кирове (48500 рублей), Рязани и Ижевске (по 49300 рублей), а также в Нижнем Новгороде (49600 рублей), Ярославле (50500 рублей) и Томске (50700 рублей).

Максимально увеличили собственные представления о минимальной зарплате за минувшие шесть месяцев жители Астрахани (+3%), Волгоград (50900 рублей), Пензы (50800 рублей), Нижнего Новгорода (49600 рублей) и Ижевска (49300 рублей).

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