Петербуржцы рассказали, сколько денег им нужно для счастья

Для полного удовлетворения доходом россиянину старше 18 лет нужно в среднем по 257 тысяч рублей в месяц.

Для полного удовлетворения доходом россиянину старше 18 лет нужно в среднем по 257 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщил сервис SuperJob.

Эта сумма на три процента больше, чем годом ранее, и почти в полтора раза, на 47 процентов, чем десять лет назад. Больше всего денег требуется москвичам (290 тысяч рублей), жителям Владивостока (276 тысяч рублей) и Петербурга (264 тысячи рублей). Тем, кто зарабатывает меньше 50 тысяч рублей в месяц, хватит для удовлетворения 200 тысяч рублей, а тем, что больше 100 тысяч – 300 тысяч.

На сумму влияет и уровень образования опрошенных. Так, выпускники вузов хотят получать 287 тысяч рублей, а окончившие среднее профессиональное учебное заведение – 221 тысячу. С возрастом сумма запросов также возрастает. Россиян младше 24 лет устроят 192 тысячи рублей, а тем, кому за 45 лет, нужны уже 272 тысячи.

Ранее стало известно, кто активнее всего ищет работу в Петербурге этим летом.

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