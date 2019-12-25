Новый прозрачный материал может выдержать кипяток и разложиться в глубинах океана менее чем за год

Миллионы тонн пластика скапливаются в окружающей среде, в том числе на дне океана, поэтому ученые искали более качественные замены.

Команда инженеров по биоматериалам, специалистов по экологическим ресурсам и исследователей промышленного дизайна, связанных с целым рядом учреждений по всей Японии, разработала биоразлагаемый материал на бумажной основе, который прозрачен и может удерживать кипящую воду. Он разлагается менее чем за год после оседания на дно океана. Научная работа об открытии опубликована в журнале Science Advances.

Предыдущие исследования показали, что миллионы тонн пластика скапливаются в окружающей среде, в том числе на дне океана. Из-за этого ученые искали более качественные, биоразлагаемые замены. В рамках этой новой работы исследовательская группа разработала прозрачный, биоразлагаемый материал на бумажной основе, который может выдерживать воздействие жидкостей в течение нескольких часов, даже тех, которые подвергались нагреванию, позволяя им заменить пластиковые стаканчики, соломинки и другие предметы повседневного обихода.

Исследовательская группа изготовила материал, начав со стандартного гидрогеля целлюлозы. После сушки материал был обработан водным раствором бромида лития, который заставил целлюлозу затвердеть до желаемой формы. Исследователи отмечают, что конечные продукты могут быть тонкими, как стенки пластиковых стаканчиков, или настолько толстыми, насколько это необходимо. Они описывают материал как tPB, прозрачный 3D-материал, изготовленный исключительно из целлюлозы.

Тестирование материала показало, что он работает так же хорошо, как стандартные соломинки для питья, при этом у бумажных соломинок, которые используются очень долго, не наблюдается признаков разрушения. Они также отметили, что чашки, изготовленные с использованием этого материала, немного протекли через три часа — добавление покрытия из смолы на растительной основе вообще предотвратило их протекание.

Исследовательская группа также проверила способность материала к биологическому разложению в морской среде. Они изготовили несколько листов материала и поместили одни на мелководье, а другие - в очень глубокие места. Предыдущие исследования показали, что из-за низких температур на больших глубинах разложение материалов занимает больше времени. Они обнаружили, что их новый материал полностью разлагается менее чем за 12 месяцев в самых глубоких частях океана.

Возможность вторичной переработки по замкнутому циклу. (A) tPBtex ("оригинальный"), tPBtex, переработанный на основе растворителя, tPBtex, переработанный на основе материала, и tPBtex, переработанный на основе растворителя, расположены на расстоянии ~ 10 см перед листьями, показаны значениями мутности. Заключительный тест показал, насколько хорошо материал поддается вторичной переработке. Исследовательская группа обнаружила, что это можно сделать достаточно легко, но после расплавления и преобразования он стал менее прозрачным.

Таинственный механизм Антикитеры, возможно, постоянно заедал, как современный принтер.

Фото: Science Advances (2025); Bob Yirka , Phys.org