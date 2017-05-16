Medical Xpress: походы в музей или театр могут замедлять старение организма

Увлечение искусством активирует механизмы биологической защиты.

Регулярные походы в кино, театр, музеи и на концерты способны замедлить физиологическое старение организма. К такому выводу пришли японские ученые, итоги исследования опубликовали в журнале Medical Xpress.

Исследователи изучили данные 1899 жителей Англии старше 50 лет. Участники эксперимента рассказали, как часто посещают кино, музеи, художественные галереи, театры, концерты и оперу.

Затем эти сведения сопоставили с физиологическим возрастом — показателем, отражающим реальное состояние организма, включая артериальное давление, уровень гемоглобина и скорость ходьбы.

Выяснилось, что у людей, которые посещали культурные мероприятия раз в несколько месяцев, физиологический возраст в среднем составлял 66,9 года. У тех, кому культурная жизнь не интересна, этот показатель достигал 69,9 года.

По словам авторов исследования, такой эффект объясняется тем, что культурный досуг улучшает психическое состояние и мотивирует вести более здоровый образ жизни.

Ранее диетолог посоветовала петербуржцам для отсрочки старости исключить из своего рациона сахар и соль.

Фото: : Magnific (носит иллюстративный характер)