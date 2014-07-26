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Диетолог назвала петербуржцам продукты с омолаживающим эффектом
Сегодня, 15:13
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Диетолог назвала петербуржцам продукты с омолаживающим эффектом

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Чтобы отсрочить старость, из своего каждодневного рациона нужно исключить сахар, соль и продукты с добавками.

В погоне за сохранением молодости многие люди включают в свой рацион самые различные продукты. О том, какие из них обладают наибольшей пользой, в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказала врач-диетолог Марина Когай.

Чтобы отсрочить старость, из своего каждодневного рациона нужно исключить сахар, соль и продукты с добавками. Также на старение влияет стресс, плохой сон и отсутствие физической нагрузки.

Большим спектром витаминов и антиоксидантов обладают ягоды. Также для молодости полезно употреблять рыбу.

Ранее медик рассказала, какие продукты могут усугубить сезонную аллергию.

Фото: pexels

Теги: питание, продукты
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество, Здоровье,

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