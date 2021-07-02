Медик рассказала, какие продукты могут усугубить сезонную аллергию

Сезонный аллергический риноконъюнктивит – заболевание, вызванное аллергической реакцией на пыльцу деревьев и трав.

В Петербург вместе с весной пришла и сезонная аллергия. Врач пульмонолог-аллерголог Евгения Сергеева рассказала в эфире телеканала "Санкт-Петербург", какие продукты могут усугубить обострение весенней аллергий, а какие –помочь в борьбе с этим недугом.

По словам специалиста, людям, подверженным сезонной аллергии, стоит временно исключить из своего рациона яблоки, груши, виноград, персики, сою и орехи. При этом фрукты можно есть после термической обработки.

Сезонный аллергический риноконъюнктивит – заболевание, вызванное аллергической реакцией на пыльцу деревьев и трав.

Фото: pexels