Доставка или поход в магазин: петербуржцы рассказали, где чаще покупают продукты

Единого подхода у участников опроса нет.

Жители Петербурга все чаще могут выбирать между покупками в обычных магазинах и заказом продуктов онлайн. Но что удобнее и как не переплачивать за доставку и маркетинговые уловки? На этот вопрос ответили представители разных профессий в рубрике "Вопрос недели" издания "Вечерний Санкт-Петербург".

Единого подхода у участников опроса нет. Бренд-шеф и основатель фабрики су-видной продукции Михаил Степанов предпочитает доставку из магазинов и дарксторов: это помогает экономить время. При этом для профессиональных гастрономических мероприятий он выбирает способ закупки в зависимости от конкретной задачи.

Глава представительства Ассоциации операторов фитнес-индустрии в Петербурге Наталья Борулько, напротив, редко пользуется онлайн-доставкой. Она привыкла самостоятельно выбирать продукты и отдаёт предпочтение нежирному мясу, овощам и другим простым продуктам.

Эндокринолог, кандидат медицинских наук Наталья Надбитова сочетает оба способа покупок, но советует внимательно изучать состав продуктов. По её словам, надписи "фитнес" и "обезжиренный" не всегда означают, что товар действительно полезнее аналогов. Поэтому важно читать этикетки и отдавать предпочтение цельным продуктам.

Для консультанта постоянного представительства Татарстана в Петербурге Алины Зиганшиной решающими становятся цена и удобство. Если нужен один овощ, доставка может оказаться невыгодной из-за минимальной суммы заказа или дополнительных расходов. А за мясом и свежими фруктами она предпочитает ездить на рынок.

Другие участники опроса также ориентируются на качество и собственные привычки. Психиатр Маргарита Воробьёва старается не совершать импульсивных покупок, а специалист СПбГУТ имени М. А. Бонч-Бруевича Арина Греблова заранее составляет список и планирует закупки. Шеф-повар Сергей Ким для приготовления китайских блюд выбирает специализированные магазины, где можно найти подходящие соусы и другие ингредиенты.

Ранее Петростат раскрыл, какие продукты сильнее всего подешевели в Петербурге.

Фото: unsplash (Tara Clark)