Россиянка отсудила у магазина деньги за отсутствие вина на полке

Суд поддержал покупательницу и ее право на компенсацию морального вреда.

Жительнице Екатеринбурга присудили компенсацию после нескольких безуспешных визитов в магазин, где она хотела купить грузинское красное вино. Об этом сообщила пресс-служба региональных судов.

Женщина шесть раз посещала торговую точку "ГиперЛента" с целью купить определённое грузинское красное вино. Несмотря на наличие ценника на полке, самого товара не было в наличии. Диалог с продавцами не дал никаких результатов. Тогда покупательница обратилась с претензией о моральной компенсации к магазину, однако её требования были отклонены.

В ответ екатеринбурженка подала иск в Железнодорожный суд на компенсацию в размере 100 тысяч рублей и наложение штрафа. Судебная инстанция признала такую ситуацию как введение потребителя в заблуждение. В итоге, с магазина взыскали 4,5 тысячи рублей в пользу покупательницы.

Ранее жительница Петербурга отсудила 50 тыс. рублей у больницы за антисанитарию.

Фото: Magnific (ИИ-иллюстрация)