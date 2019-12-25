Жительница Петербурга отсудила 50 тыс. рублей у больницы за антисанитарию

Суд признал, что в медучреждении не обеспечили надлежащий уход.

В Петербурге 54-летняя местная жительница отсудила 50 тыс. рублей у медицинского учреждения за антисанитарию. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе городских судов 15 сентября.

Женщина проходила лечение в больнице еще в 2020 году. Как она отметила, в палатах были проблемы с грызунами, средствами личной гигиены и дезинфекцией, а также пациентов плохо кормили.

Петербурженка потребовала компенсацию морального вреда. Суд признал, что в медучреждении не обеспечили надлежащий уход. Потерпевшая собрала все необходимые доказательства. Больница не исполнила решение, и к делу подключились судебные приставы. После определенных мер пациентка получила денежные средства.

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