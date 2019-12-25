Петроградский суд взыскал с химчистки более 260 тыс. рублей за испорченные пиджаки

Изначально представители компании вернули клиентке только стоимость самой услуги, отказавшись возмещать ущерб.

Петроградский районный суд удовлетворил иск жительницы Петербурга Александры Солодовой к химчистке "Прачка.Ком". Женщина обратилась в суд после того, как дорогие брендовые мужские пиджаки и рубашка деформировались в процессе чистки.

Согласно заключению специалистов, один из пиджаков уменьшился с 54-го до 50-го размера, а второй – с 52-го до 46–48-го. Представители компании вернули клиентке только стоимость самой услуги, отказавшись возмещать ущерб. В суде ответчик пытался оспорить факт приема именно этих изделий, ссылаясь на отсутствие доказательств. Однако служители Фемиды учли переписку сторон, в которой химчистка не отрицала факт усадки вещей и сообщала о попытках восстановить их первоначальный вид.

В итоге суд постановил взыскать с предприятия 163 980 рублей в качестве двукратной стоимости поврежденных изделий, 5 000 рублей компенсации морального вреда, 84 490 рублей штрафа за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке и 10 000 рублей расходов на проведение экспертизы.

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Фото: Piter.TV