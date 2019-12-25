Петербурженка отсудила 8,4 миллиона за сорванный круиз на Северный полюс

За всё время туристке выплатили лишь 13,6 тысячи рублей.

Петербурженка приобрела круиз на Северный полюс 12 декабря 2024 года. Стоимость тура составила 6,8 миллиона рублей. Позже представитель туроператора "Вот это да!" уведомил женщину о невозможности оказать услугу в согласованные сроки. В компании пообещали вернуть деньги в течение года.

Однако за всё время туристке выплатили лишь 13,6 тысячи рублей. Тогда она обратилась в суд. Турфирма ссылалась на санкционные ограничения и отказ иностранной компании Compagnie du Ponant от исполнения договора. Защита петербурженки настаивала, что эти обстоятельства не освобождают от ответственности перед потребителем, поскольку ограничения действовали ещё до момента заключения договора.

Суд взыскал с ООО "Вот это да!" стоимость тура, компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей, а также проценты за пользование денежными средствами в размере 1,5 миллиона рублей. Общая сумма выплат составила 8,4 миллиона рублей.

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‎Фото: Piter.TV