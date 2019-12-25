Суд Петербурга вернул двоих детей в Латвию к матери после спора с отцом

Дети живут в однушке без денег, а в Риге ходили в школу и имели друзей.

Петербургский городской суд оставил без изменения решение Дзержинского районного суда, который постановил вернуть двоих несовершеннолетних детей в Латвию их матери. Ранее отец вывез сыновей в Россию без согласия женщины.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что дети родились в Риге, посещали местную школу и имели там друзей. После переезда в Россию они проживают в однокомнатной квартире, испытывают финансовые трудности, питаются макаронами, успеваемость в учёбе снизилась, а новых друзей не появилось.

Мать, навещая детей в Великом Новгороде, узнала от них, что отец применяет физическую силу. Старший сын сообщил суду, что отец был добрым только три месяца, а затем стал кричать, угрожать, толкать и отбирать паспорт. Младший ребёнок на заседании при отце заявил, что хочет остаться, однако позже психологу признался, что на самом деле хочет к матери, но боится отца. После этого мужчина начал угрожать эксперту, а ребёнок заплакал.

Суд принял решение в пользу матери. Городской суд подтвердил законность этого решения.

Ранее мы рассказывали о том, что в Пулково привлекли к ответственности авиадебошира, прилетевшего из Дубая. Петербуржец напал на бортпроводников.

Фото: Piter.TV