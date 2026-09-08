В Пулково привлекли к ответственности авиадебошира, прилетевшего из Дубая

Петербуржец напал на бортпроводников.

В петербургском аэропорту Пулково транспортные полицейские привлекли к ответственности авиадебошира. Об этом сообщили в УТ МВД России по СЗФО.

В дежурную часть поступили сведения о необходимости прибытия правоохранителей на стоянку воздушных судов к борту из Дубая. Было установлено, что 27-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушал общественный порядок. На неоднократные замечания бортпроводников он не реагировал. Кроме того, злоумышленник избил их, причинив физическую боль.

В отношении задержанного возбуждено уголовное по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее мы рассказывали о том, что нетрезвый дебошир с лопатой попал в больницу после конфликта в Пушкине.

Видео: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО