Нетрезвый дебошир с лопатой попал в больницу после конфликта в Пушкине

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейские задержали мужчину, устроившего дебош возле автосервиса на Автомобильной улице в Пушкине. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 25 августа к правоохранителям обратился местный житель, заявивший о том, что неизвестный наносит лопатой удары по припаркованным машинам. На месте обнаружили нетрезвого 33-летнего потерпевшего с многочисленными травмами, его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По предварительным данным, между пострадавшим и 38-летним заявителем произошел конфликт, в ходе которого последний избил оппонента ногами. Второго доставили в отдел, в отношении него составлен административный протокол по ст. 6.1.1 КоАП РФ.

Ранее мы рассказывали о том, что задержаны подростки, избившие прохожего палкой в Удельном парке.

Фото: Piter.TV