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Нетрезвый дебошир с лопатой попал в больницу после конфликта в Пушкине
Сегодня, 11:20
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Нетрезвый дебошир с лопатой попал в больницу после конфликта в Пушкине

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В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейские задержали мужчину, устроившего дебош возле автосервиса на Автомобильной улице в Пушкине. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Вечером 25 августа к правоохранителям обратился местный житель, заявивший о том, что неизвестный наносит лопатой удары по припаркованным машинам. На месте обнаружили нетрезвого 33-летнего потерпевшего с многочисленными травмами, его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. 

По предварительным данным, между пострадавшим и 38-летним заявителем произошел конфликт, в ходе которого последний избил оппонента ногами. Второго доставили в отдел, в отношении него составлен административный протокол по ст. 6.1.1 КоАП РФ. 

Ранее мы рассказывали о том, что задержаны подростки, избившие прохожего палкой в Удельном парке. 

Фото: Piter.TV 

Теги: происшествия, пушкин
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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