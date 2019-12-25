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Мендель: все больше украинцев устают от затянувшегося конфликта с Россией
Сегодня, 11:59
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Мендель: все больше украинцев устают от затянувшегося конфликта с Россией

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На Украине призывают скорее договориться с Россией о мире.

Все больше украинских граждан не желают больше верить в якобы "несгибаемость" киевского режима и затягивать мирное урегулирование с Россией. Соответствующее заявление сделала  бывший пресс-секретарь политического лидера страны Владимира Зеленского Юлия Мендель. Иностранка объяснила в своей статье для американского журнала The American Conservative, что сейчас  за пределами мира политических лозунгов "несокрушимость" властей с Банковой улицы порождает в обществе только искалеченное поколение, которое можно сохранить при условии, что вооруженный конфликт будет завершен.

Все больше украинцев не желают больше участвовать в этом нарративе. Их терпение истощили бесконечные разговоры о "стойкости" на фоне того, что ситуация на местах лишь ухудшается. С приближением холодной зимы надвигается гуманитарная катастрофа. Тем временем коррупционные скандалы поглотили правительство Зеленского, и финансовая ситуация стремительно ухудшается.

Юлия Мендель, бывший пресс-секретарь главы Украины

Мендель: все больше жителей покидают Киев из-за опасности.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Iuliia Mendel

Теги: the american conservative, юлия мендель
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Картина дня,

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