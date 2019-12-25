В Ленобласти снизили стоимость билетов в шесть заповедников

Бесплатное посещение для льготных категорий граждан сохраняется.

С 1 октября в Ленинградской области начали действовать новые тарифы на посещение шести платных особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Об этом сообщили в Дирекции ООПТ 47 региона.

Стоимость билетов была снижена в связи с наступлением осенне-зимнего периода. Теперь за 100 рублей можно посетить заказник "Выборгский", памятник природы "Колтушские высоты", заказник "Кургальский" и заказник "Раковые озёра". Вход в заказник "Линдуловская роща" и к памятнику природы "Обнажение девона на реке Оредеж у поселка Белогорка" обойдется в 140 рублей.

Оплатить посещение можно двумя способами: отсканировав QR-код, который размещен на информационных стендах и других объектах инфраструктуры внутри ООПТ и через официальный сайт Дирекции ООПТ Ленинградской области.

Бесплатное посещение для льготных категорий граждан сохраняется. Право на свободный вход имеют пенсионеры, инвалиды, члены многодетных семей, а также дети дошкольного и школьного возраста.

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Фото: Telegram / Александр Дрозденко